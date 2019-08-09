Son Dakika Haberleri: Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor

56 dakika önce

Avustralya'da yürütülen araştırmada sıcak hava dalgalarının, Queensland eyaletinde bulunan Büyük Set Resifi'ndeki mercanlar için sanıldığından daha büyük tehdit oluşturduğu saptandı.

Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor, System.String[]
Avustralya'da yürütülen araştırmada sıcak hava dalgalarının, Queensland eyaletinde bulunan Büyük Set Resifi'ndeki mercanlar için sanıldığından daha büyük tehdit oluşturduğu saptandı.
Büyük Set Resifi'ni inceleyen bilim insanları, bölgedeki iklim değişikliği nedeniyle yükselen okyanus sıcaklıklarının mercanların sanıldığından daha hızlı ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.
Sıcak hava dalgalarının ardından mercanların yüzde 15 kadar zayıfladığını ve dokuları öldükten sonra iskeletlerinin birkaç hafta içinde çürüdüğünün tespit edildiği çalışmada, mercanların daha sonra resiften koptuğu belirtildi.
Araştırmayı yürütenlerden Yeni Güney Galler Üniversitesinden Dr. Tracy Ainsworth, yaptığı açıklamada, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların dokusu öldüğünde düştüğünü ve iskeletten ayrıldığını kaydederek, daha sonra da iskeletin aşındığını ve zayıfladığını bildirdi.
Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.
Avustralya'da nisanda yayımlanan araştırmada 2016 ve 2017 yıllarındaki sıcak hava dalgalarının mercan resiflerinde yol açtığı beyazlamanın ardından Büyük Bariyer Resifi'nde yeni mercan oluşumunun yüzde 89 azaldığı belirlenmişti.
Queensland, Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı
Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti Minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı Anne ve babasını siyanürle öldüren genç: Siyanürü kırmızı gözlü şahıs istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 14:49:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]