Son Dakika Haberleri: Sıcak hava dalgası Arap ülkelerinde hayatı olumsuz etkiliyor
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Sıcak hava dalgası Arap ülkelerinde hayatı olumsuz etkiliyor

8 saat önce

Bazı Arap ülkelerinde 50 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcak hava dalgası Arap ülkelerinde hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]
Bazı Arap ülkelerinde 50 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
Resmi haber ajanslarına göre Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sıcak hava dalgası etkili oluyor.
Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt'te hava sıcaklarının 50 dereceye kadar çıktığını kaydedilirken, meteoroloji uzmanları Suudi Arabistan'da 15 Eylül'e kadar güneş altında çalışılmaması uyarısında bulundu.
Suudi Arabistan'da oluşan sıcak-soğuk hava akımları nedeniyle kum fırtınasının başladığı, Katar, Bahreyn ve BAE'de rutubet oranının aşırı yükseldiği duyuruldu.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA, ülkede hava sıcaklığının 40 derece civarında seyrettiğini, çarşamba ve perşembe günlerinde kum fırtınası beklendiğini bildirdi.
Katar'da ise hava sıcaklığının bugün 42 olarak ölçüldüğü belirtildi.
- Kuveyt'te 1 kişi yaşamını yitirdi
Kuveyt'te dün hava sıcaklığının 51 dereceye kadar çıktığı Es-Serra bölgesinde bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Hayatını kaybeden şahsın Mısırlı olduğunu belirten Kuveytli yetkililer, bugün en yüksek hava sıcaklığının 49 derece olarak ölçüldüğünü aktardı.
- Mısır'da rutubet yüzde 70
Mısır Meteoroloji Kurumu de bugün başkent Kahire'de hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğünü, rutubet oranının ise yüzde 70'e kadar çıktığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:17 Kaynak: AA
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