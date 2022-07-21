BAĞDAT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye kadar çıktığı Irak , yaz sıcağında kavruluyor. Bugünlerde çok sayıda insan sokaklardaki fanların önünde durarak veya pazarlarda sunulan soğuk meşrubatları içerek serinlemeye çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor - Son Dakika

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