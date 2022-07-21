Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor - Son Dakika
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Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor

21.07.2022 12:11
Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor

BAĞDAT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye kadar çıktığı Irak, yaz sıcağında kavruluyor.

BAĞDAT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye kadar çıktığı Irak, yaz sıcağında kavruluyor. Bugünlerde çok sayıda insan sokaklardaki fanların önünde durarak veya pazarlarda sunulan soğuk meşrubatları içerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir yerel pazarda Iraklılar serinlemek için meşrubat içiyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf Khalil Dawood/Xinhua)

Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir yerel pazarda Iraklılar serinlemek için meşrubat içiyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf Khalil Dawood/Xinhua)

Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı bir erkek fanın önünde serinliyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

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Irak'ta sıcak hava Irak'ta sıcak hava
Kaynak: Xinhua

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak Hava Dalgası Irak'ı Kavuruyor - Son Dakika

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