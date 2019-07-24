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Sıcak hava dalgası: Sıcaklık insanı nasıl öldürür?

1 saat önce

Avrupa kıtası ölçülen en sıcak Haziran ayını geride bıraktıktan sonra yeniden bir aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Peki sıcak hava insan vücudunu nasıl etkiliyor? Sıcaklık insanı nasıl öldürebiliyor?

Sıcak hava dalgası: Sıcaklık insanı nasıl öldürür?, System.String[]
Avrupa kıtası ölçülen en sıcak haziran ayını geride bıraktıktan sonra yeniden bir aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Peki sıcak hava insan vücudunu nasıl etkiliyor? Sıcaklık insanı nasıl öldürebiliyor?

Fransız meteoroloji kurumu 23-25 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkacağını duyurdu. Kurum, aşırı sıcak hava dalgasının önümüzdeki 20 yılda 4 kat daha sıklıkla yaşanacağını tahmin ediyor.
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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:37 
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