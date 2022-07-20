Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında - Son Dakika
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Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında

20.07.2022 17:25
Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında

MANCHESTER, 20 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yakın tarihli bir raporu, Avrupa Birliği (AB) topraklarının neredeyse yarısının ve İngiltere'nin Temmuz ayında kuraklık riski altında olduğunu gösterdi.

MANCHESTER, 20 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yakın tarihli bir raporu, Avrupa Birliği (AB) topraklarının neredeyse yarısının ve İngiltere'nin Temmuz ayında kuraklık riski altında olduğunu gösterdi. Kuraklık koşulları ve su kıtlığı enerji üretimini etkiliyor ve mahsul verimini düşürüyor.

Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında

Havadan çekilen fotoğrafta, İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki kısmen boşalmış Woodhead Rezervuarı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf Jon Super/Xinhua)

Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında

Havadan çekilen fotoğrafta, İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki kısmen boşalmış Woodhead Rezervuarı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf Jon Super/Xinhua)

Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında

Havadan çekilen fotoğrafta, İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki kısmen boşalmış Woodhead Rezervuarı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf Jon Super/Xinhua)

Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında

Havadan çekilen fotoğrafta, İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki kısmen boşalmış Woodhead Rezervuarı görülüyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf Jon Super/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Manchester, Araştırma, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında - Son Dakika

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