Sıcak Hava Dalgasından Etkilenen İngiltere Kuraklık Riski Altında

MANCHESTER, 20 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nin yakın tarihli bir raporu, Avrupa Birliği (AB) topraklarının neredeyse yarısının ve İngiltere'nin Temmuz ayında kuraklık riski altında olduğunu gösterdi. Kuraklık koşulları ve su kıtlığı enerji üretimini etkiliyor ve mahsul verimini düşürüyor.

İngiltere'de araştırma: Çocukların en az dörtte biri diyet yapıyor

Kaynak: Xinhua

Manchester, Araştırma, England, Güncel, Son Dakika

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