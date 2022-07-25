SICAK HAVA DALGASININ ETKİLİ OLDUĞU İZMİR'DE ORMAN NÖBETİ

EGE Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgasının orman yangınları riski arttırması nedeniyle İzmir'de ekipler teyakkuza geçti. İzmir Valiliği'nin ormanlara izinsiz giriş yasağının ardından ek tedbir alan jandarma, polis ve zabıta ekipleri ormanlık alanlarda nöbet tutmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, zabıta ekiplerinin nisan ayından itibaren 2 bin 202 denetim yaptığını ve 154 bin TL cezai yaptırım uyguladığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan hassasiyet ve sorumluluk bekliyoruz" dedi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar olasılığı nedeniyle orman yangınlarına yönelik ek önlemler hayata geçirildi. İzmir'de Valilik tarafından 31 Ekim tarihine kadar ormanlara izinsiz girişin yasaklanmasının ardından, Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel harekat (JÖH), asayiş timleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri seferber edildi. Ormanlarda piknik ve herhangi bir etkinlik, insan hareketliliği ve araç parkına engel olmak için kontrol noktaları oluşturan ekipler, 24 saat devriye uygulamasına başladı. Aynı zamanda ekipler bulundukları bölgedeki yanıcı materyalleri de temizleyerek orman yangını risklerini azaltmak için mücadelesini sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca, nisan ayından itibaren 2 bin 202 denetim yaptığını ve 154 bin TL cezai yaptırım uyguladığını belirtip, "Vatandaşlarımızdan hassasiyet ve sorumluluk bekliyoruz" dedi.

YÜKSEK RİSK TAŞIYAN ALANLARDA EKİPLER GÖREVDE

Denetimlerin sıklaştırıldığının altını çizen Daca, "Yurt genelinde peş peşe çıkan orman yangınları nedeniyle ormanlık alanlara İzmir Valiliği kararı ile girişlerin yasaklanması ile birlikte biz de Ormanları Koruma Kalkanı Projesi çerçevesinde kontrollü denetim görevini sürdürüyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal alanlarda ve ormanlık alanlarda nüfus ve araç yoğunluğunun artması nedeniyle muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla ekiplerimiz yüksek risk taşıyan alanlarda, orman girişlerinde nöbet ve devriye görevini gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda bulundukları alanda orman gönüllüleriyle birlikte farkındalık çalışmalarını yürütüyorlar. Ekiplerimiz, ormanlık alanlardan tonlarca çöp ve atık çıkartıyor. Ormanlık alanlara moloz dökenlerle de mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlardan ricalarımız gördükleri olumsuzlukları, ihbarları derhal bize ulaştırmalarıdır. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarmamızla kol kola, omuz omuza görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan hassasiyet ve sorumluluk bekliyoruz" diye konuştu.