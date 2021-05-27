Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu - Son Dakika

Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu

27.05.2021 10:40

Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu Yaklaşık 300-400 kilogram ürün veren ağaçlardan bu sene 20 ile 40 kilogram ürün bekleniyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Yurt dışına gönderecek ürün yok" Türkiye'deki narenciye üretiminin 3'te 1'ini karşılayan Adana'da sıcak hava...

Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu

Yaklaşık 300-400 kilogram ürün veren ağaçlardan bu sene 20 ile 40 kilogram ürün bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Yurt dışına gönderecek ürün yok"

ADANA - Türkiye'deki narenciye üretiminin 3'te 1'ini karşılayan Adana'da sıcak hava nedeniyle ihracatlık enterdonat cinsi limon ağaçlarındaki meyveler döküldü. Yaklaşık 300-400 kilogram ürün veren ağaçlardan bu sene 20 ile 40 kilogram ürün bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'da son günlerde yaşanan sıcak hava enterdonat cinsi limon üreticilerini olumsuz etkiledi. Ağaçların meyve vermeye başladığı dönemde 40 dereceyi bulan sıcakların oluşması nedeniyle ağaçlardaki meyvelerin yüzde 80-85'i döküldü. Bu nedenle Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeye satışı yapılan enterdonat cinsi limonun bu sene ihracatının düşük olacağı belirtiliyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda 300-400 kilogram meyve veren ağaçlardan bu sene anca 20-40 kilogram meyve alınacağını söyledi.

Doğan, geçen sene TARSİM'in sıcak hava zararını sigorta kapsamına almasına rağmen oluşan zararı ödemediğini belirterek, "Sıcak havadan dolayı meyveler döküldü. En 25 yaşında olan bu bahçede her ağaçta en az 300-400 kilogram meyve olmalıydı ama şuan 20 ile 40 kilogram meyve anca var. Geçtiğimiz yıllarda da sıcaklar nedeniyle birçok ürün böyle olmuştu ve bizim TARSİM ile görüşmelerimiz sonucunda sıcaktan dolayı oluşan zarar kapsama alıhdı. Geçen senede oluşan sıcak nedeniyle meyveler döküldü ve çiftçilerimiz Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Bunun sonucunda da devletimiz tarafından çiftçiye ödenek çıktı. TARSİM'in de sıcak havadan dolayı oluşan bu zararı ödemesini istiyoruz. TARSİM ile görüşüyorum ama onlar çeşitli bahanelerle bu işi geçiştirmek istiyor. Normalde 300-400 kilogram veren bir ağaç 20-25 kilogram meyve veriyorsa bunun başka bir nedeni yoktur. TARSİM'in biran önce bu sıcağı kapsama almasını istiyoruz yoksa çiftçimiz mağdur olacak" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına gönderecek ürün yok

Enterdonat cinsi limonun genelde ihraç edildiğini belirten Doğan, "Enterdonat cinsi limon, meyer cinsi gibi Haziran ayında çok çiçek açmaz. Bununla ihtiyaç karşılanmaz. Enterdonat cinsi limon zaten iç piyasada tüketilmiyor. Tamamı yurt dışına gittiği için bu sene yurt dışına gönderecek ürün gözükmüyor. Bu ihracatımıza büyük olumsuzluk oluşturacak. Haziran'da açacak çiçek az olacağı için enterdonat cinsi limon pahalı olacak. Çiftçimiz bu sene enterdonattan masrafının yüzde 10'unu bile karşılayamacak" diye konuştu.

"15-20 kilogram ürün alırsak şükredeceğiz"

Bahçesindeki ürünleri zarar gören çiftçi Sait Dağbakan ise ağaçtaki meyvelerinin yüzde 95'inin dökülmesine rağmen gelen eksperin "zarar yok" raporu düzenlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Hava durumunun 36 derecelerde gösterdiği zamanlarda arazide sıcaklık 40 dereceyi buldu. Çiçeklerin meyveye yeni dönüştüğü bu dönemde sıcak hava nedeniyle ürünler hep zarar gördü. TARSİM'in poliçesinde bu hasarları TARSİM kabul ediyor. Zarar oluşursa ödeyeceğiz dendi ama bu zarar olduğunda eksperi çağırdık. 5 gün önce geldi, baktı ve bana daha sonra hasar yoktur dendi. Bu iş aslında Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin ilgileneceği bir iş. Sıcak hava zararı madem meclisten geçtiyse hem bakanımız hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgilenmeli. Çiftçiler olarak biz mağduruz. TARSİM bu zararı ödemiyorsa sigorta yapmaması gerekir. 300 kilogram olması gereken ağaçtan 15-20 kilogram ürün alırsak şükredeceğiz."

Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu

Ziraat Odası, Mehmet Akın, Narenciye, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu - Son Dakika Ekonomi


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