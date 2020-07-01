Sıcak hava etkili oldu - Son Dakika

Sıcak hava etkili oldu
Kız kulesi ve sahilden detaylar Salacak ve Kuzguncuk sahilindeki vatandaşlar Balık tutanlar İstanbul'da sıcak hava etkili oldu.
Kız kulesi ve sahilden detaylar
Salacak ve Kuzguncuk sahilindeki vatandaşlar
Balık tutanlar İstanbul'da sıcak hava etkili oldu. Bazı vatandaşlar Salacak ve Kuzguncuk sahilinde yürüyüş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:32 Kaynak: AA
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