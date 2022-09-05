Adıyaman'da 10 yaşındaki bir çocuk, sıcaktan susuz kalan kertenkeleye su içirdi - Son Dakika
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Adıyaman'da 10 yaşındaki bir çocuk, sıcaktan susuz kalan kertenkeleye su içirdi

05.09.2022 13:30

Sıcak hava hayvanları da zor durumda bırakıyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 10 yaşındaki çocuğun yanına yaklaşan yavru kertenkeleyi eline alıp şişe kapağıyla su içirdiği anlar kameraya kaydedildi.

Savran Köyünde babası ile tarlaya çalışmaya giden Arda Tezerdi (10), tarlada oynadığı sırada yanına yavru bir kertenkele yaklaştı.Yavru kertenkeleyi eline alan küçük çocuk, kertenkelenin susadığını düşünerek şişe kapağıyla su verdi.

SU İÇİRDİKTEN SONRA ARAZİYE BIRAKTI

Kertenkelenin su içtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Su içtikten sonra küçük Arda'nın yanında bir süre duran kertenkele, daha sonra arazide kayboldu.

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 10 yaşındaki bir çocuk, sıcaktan susuz kalan kertenkeleye su içirdi - Son Dakika
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