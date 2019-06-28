Son Dakika Haberleri: Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Haber

Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi

1 saat önce

Diyarbakır'da etkisini sürdüren ve 40 dereceyi aşan sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkilendi.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren ve 40 dereceyi aşan sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkilendi.
Kente özellikle son birkaç gündür etkisi devam eden ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklardan etkilenen barınakta ve sokakta kalan hayvanlar için çalışma yürütülüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğünce, sıcak havadan etkilenen hayvanlar için bir kap su bırakılması amacıyla kentin birçok noktasında yer alan reklam panolarına bilgilendirme afişleri asıldı, vatandaşlara mama ve su kapları dağıtıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 300 köpek ile 100 kedinin sıcak havadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla veteriner hekim ve görevliler sürekli kaplara su bırakırken, hortumla hayvanların barındıkları yerler ıslatılıyor.
Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi Süleyman Mithat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde 400 hayvanın bakımını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hayvanları kısırlaştırıp ve aşılarını yaptıktan sonra doğaya bıraktıklarını belirten Demir, onlar için yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.
Güneydoğu'da hava sıcaklığının yükseldiğini aktaran Demir, "Havalar sıcak olduğu için hayvanları serinletmek için bakımevinde sundurmaları yenileyerek, gölgelik alanlar oluşturduk. Köpek ve kedilerin sularını günde 3 kez değiştiriyoruz. Hayvanların bulunduğu bölgeyi sürekli sulandırarak serin bir ortam yaratıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlar çok çaresiz. Bir kap su ile onları mutlu edebiliriz. Vatandaşların bunu yapmalarını istiyoruz." sözlerine yer verdi.
Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:43 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:54:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]