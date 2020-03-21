Sıcak hava koronavirüsü unutturdu, sahiller doldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıcak hava koronavirüsü unutturdu, sahiller doldu - Son Dakika

Sıcak hava koronavirüsü unutturdu, sahiller doldu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güzel havayı gören vatandaşlar, sahil yolunda çocuklarıyla yürüyüş yaptı.

Sıcak hava koronavirüsü unutturdu, sahiller doldu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güzel havayı gören vatandaşlar, sahil yolunda çocuklarıyla yürüyüş yaptı. Vatandaşlar koronavirüs nedeniyle birbirine mesafeli yürürken, temiz havanın keyfini çıkardı.

Marmaris ilçe merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 22 dereceyi gösterirken, deniz suyu 14 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı gören Marmarisliler ve yerleşik yabancılar, çocuklarıyla birlikte soluğu sahil yürüyüş yolu ile plajlarda aldı. Vatandaşların bazıları yazlık kıyafetlerle maske takarak mesafeli yürüyüş yapıp, bisiklet sürerken bazıları plajlarda oturup deniz manzarasının keyfini çıkardı.

Türkmenistan Parkı'ndaki sahilde balık avlayanlar ise aralarında mesafe bırakmaya dikkat etti.

Kordon Caddesi'nden oteller bölgesi olarak adlandırılan altı kilometrelik Uzunyalı mevkisi sahil yolunda da aileler çocuklarıyla dolaşarak oyunlar oynadı. Bazı yaşlılarında banklarda oturarak güneşlendiği görüldü.

'MESAFELİ ŞEKİLDE ANIN KEYFİNİ ÇIKARTIYORUZ'

Üniversite okuyan çocuklarını görmeyen gelen 58 yaşındaki Demir Aslan, "Eşimle birlikte çocuklarımızı görmeye geldik. Güneşli havayı gördük ve parkta herkesten mesafeli oturarak dinleniyorum" dedi. Mühendis Yiğit Tekin (36), "Bir yaşındaki çocuğum ve eşimle plajda dolaşarak sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. İnsanlara karşı mesafeli, güzel havada eğleniyoruz. Ailecek tedbirimizi aldık. Arada temiz havaya ihtiyaç var diyerek, dışarı çıktık" dedi.

57 yaşındaki Hasan Kalemli ise "Eşim ve üç kızımla evde bunaldık, beraber dışarı çıkma kararı aldık. Kimse ile tokalaşmıyoruz, dolaşırken ve burada otururken mesafeli davranıyoruz. Sıcak ve temiz hava altında dinleniyoruz" dedi.

Remzi Çakırcan, "Olta ile balık hobimi gerçekleştiriyorum. Balık tutarken kimseye yaklaşmıyorum. Kardeşimle aynı evde kalırken bile mesafeliyiz. Kişisel temizliğime özen gösteriyorum. Böyle güzel havalarda eve kalmak bunaltır" diye konuştu.


Marmaris, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:01 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak         
22:28
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı         
18:47
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli Koronavirüse karşı gün boyu maske takmak daha tehlikeli         
12:53
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak         
09:35
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu         
08:57
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 00:12:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcak hava koronavirüsü unutturdu, sahiller doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]