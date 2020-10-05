Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor - Son Dakika

Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor

- Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor İzmir'in Ödemiş ilçesinde mısır üretimi yapan çiftçiler, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle tedirgin olurken, çiftçiler yağış olmaması nedeniyle ikinci ürün mısırlarda hastalıkların görüldüğünü ifade etti.

- Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde mısır üretimi yapan çiftçiler, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle tedirgin olurken, çiftçiler yağış olmaması nedeniyle ikinci ürün mısırlarda hastalıkların görüldüğünü ifade etti.

Ödemiş'te, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi çiftçileri huzursuz ediyor. Bu durum karşısında tedirgin olan ve yağış beklediklerini ifade eden çiftçiler, olumsuzluklar nedeniyle rekoltenin bu yıl düşük olacağını söyledi.

Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı, "Susuzluk, canımıza tak ettirdi. Hava şartları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Girdiler artarken ürün fiyatları yerinde sayıyor" dedi.

"Köklenememe ve bodur kalma sorunu yaşanıyor"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle ovadaki ekili ikinci ürün mısırda hastalık görüldüğünü belirten Raşit Tatlı, "Normal şartlarda yağış olması gerekirdi. Geceleri ısı düşerken, gündüzleri sıcak hava 30 derece civarında seyrediyor. Mısır bitkisi buna alışık değil. Bitki gelişmiyor. Rekolte bu yıl düşük olacak" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Ödemiş Temsilcisi Özkan Akgün de, hastalığın mantari olduğunu belirterek, "Köklenememe ve bodur kalma sorunu yaşanıyor. Sıcaklarla birlikte bitkinin direnci düşüyor. Bu hastalık genellikle ikinci ürün ekim yapılan alanlarda görülür. Çözümü de mısır familyasından başka bir ürünün, ikinci ürün olarak tercih edilmesidir" dedi.

Bölgede 300 bin civarında büyükbaş hayvanın bulunduğunu belirten üretici Hayri Kaptan da, "Bu kadar hayvanın yem bitkisine ihtiyacı var" dedi.

Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor
Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor
Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor
Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor

Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıcak hava mısır üreticisini tedirgin ediyor - Son Dakika Ekonomi

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