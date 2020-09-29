- Sıcak hava nar ve cevizi yaktı

Ceviz ve nar ağaçları aşırı sıcaklardan dolayı kuruma ve yanma tehlikesiyle karşı karşıya

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçiler, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak havanın nar ve cevizi olumsuz etkilediğini söyledi.

Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'ndeki çiftçiler, sıcak havalar nedeniyle ceviz ve nar ağaçlarının yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Çiftçilik yapan Ali Çöp, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın nar ve cevizi olumsuz etkilediğini, farklı bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

"Narlarda da çürüme tehlikesi var"

Çöp, "Bu yıl farklı bir mevsim yaşıyoruz. Eylül ayı bitiyor; fakat bir damla yağmur yüzü görmedik. Bu bölgemiz açısından normal değil; ayrıca, sıcak seyreden hava şartları da meyve ağaçlarını şaşırttı. Ceviz ve nar ağaçları aşırı sıcaklardan dolayı kuruma ve yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ceviz yaprakları kururken, meyvenin gelişimi de durdu. Narlarda da çürüme tehlikesi var" dedi.

"Bu kış meyvede beklentinin dışında bir fiyatla karşılaşabiliriz"

Çöp, şöyle devam etti:

"Dışarıdan çok güzel görünen meyveyi açtığımızda içinin çürümüş olduğunu görüyoruz. Rekolte ve kalite etkilenir. Bu kış meyvede beklentinin dışında bir fiyatla karşılaşabiliriz."

Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kaymakçı Mahalle Muhtarı Şakir Balcılar da, eylül ayının sıcak geçtiğini belirterek, "Yağış yok. Üretici sulama maliyetleri çok yükseldiği için yağmur ve su bekliyor. Aşırı sıcaklardan meyve ağaçları da etkilendi" diye aktardı.