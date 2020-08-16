Sıcak hava, sahilde sosyal mesafeyi unutturdu - Son Dakika

ANTALYA'da, sıcak hava nedeniyle bunalıp, Konyaaltı Sahili'ne gelenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Turizm kenti Antalya'da hafta sonu etkili olan sıcak hava, sahillerde yoğunluğa neden oldu. Hava sıcaklığının gün içinde 35 dereceye ulaşmasıyla serinlemek isteyenler, sıcaklığı 30 derece ölçülen denize girdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenlerin bazıları ise güneşten korunmak için yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında oturdu. Sahile gelenlerin çoğunun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.Ailesiyle denize girmek için sahile geldiğini söyleyen Çilem Altun (25), "Ev çok sıcak, bu nedenle serinlemek için denize geldik. Evde klimayı açmaktansa burada serinlemek daha güzel. Sahilde kimse kurallara uymuyor. Denizde yüzerken bile birbirleriyle çarpışabiliyoruz. Biraz daha dikkat etmemiz lazım" dedi.