Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu - Son Dakika

Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu

Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu Sıcak hava Aydınlılardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu.

Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu

Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin

Sıcak hava Aydınlılardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu

AYDIN - Aydın'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanlardan sonra termometrelerin de ayarını bozdu. Aydın Kent Meydanı'nda bulunan termometre yakıcı güneşin altında eksi 44 dereceyi gösterdi.

Aydın'da Basra alçak basıncı sebebiyle artan hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken termometreler 52-53 dereceyi görmüştü. Sıcak havada serinlemek için ağaç gölgelerine sığınan Aydınlılar, sığınacak yer aradı. Sıcak hava, sadece vatandaşların günlük hayat planlarını değil termometrelerin ayarını da bozdu. Aydın'ın Efeler ilçesi Kent Meydanı'nda bulunan termometre dondurucu soğuk derecesi olan eksi 44 dereceyi gösterdi. Aydınlılar hafta sonunu evde geçirdi, sokaklar boş kaldı. Öte yandan otomobil içerisindeki termometreler de 56 dereceye kadar çıktı.

Temmuz ayının ilk günlerinden beri etkili olan hava sıcaklıklarında serinlemek için dondurma ve su tüketimini arttıran Aydınlı vatandaşlardan bazıları da parklarda çimlerin üzerinde uyumayı tercih etti. Bunaltan sıcaklarda açık havada vantilatör kullanarak müşterilerini serinletmeye çalışan çay ocağı işletmecisi Şakir Erol, "Aydın sıcakları bizi mahvetti. Sıcak havanın etkisini azaltsın müşterilerimiz serinlesin diye açık havaya bile pervane koyduk. Yine de pervanenin faydası yok. Termometremiz de kafayı yedi eksi 44'ü gösteriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Aşırı derecede sıcak var. Nem oranı da çok yüksek" dedi.

Sıcaklıklar arttıkça maskesiz vatandaş da arttı

Türkiye'de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerine kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip korona virüse karşı maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Aydın'da çok sayıda vatandaşın maskesiz dolaşması da dikkat çekti. Bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, yetkili kurumların bu konuda denetimlerini arttırmasını istedi.

Basra, Aydın, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
20:16
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
20:02
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 22:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcak hava termometrelerin ayarını bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]