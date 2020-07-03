Sıcak hava ve yüksek nemde bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı - Son Dakika

Bazı vatandaşlar ise gölgelik alanlarda kitap okudu.

Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre yerleştirildiği plajlarda, tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcak havada serinlemek isteyenler, kentteki dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarını tercih etti.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, hava sıcaklığı 32, nem oranı ise yüzde 52'ye ulaştı.

Antalya 'da, vatandaşlar sıcak hava ve nemden dolayı sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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