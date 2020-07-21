Sıcak hava yaban hayatını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kars'ta etkili olan sıcak hava, yaban hayatını olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olup en uzun kış mevsiminin yaşandığı 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaştı.

Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan bölgede sıcak havadan etkilenen angut, balıkçıl, ördek ve diğer kuşlar, dere ve göletleri mesken tuttu.

Sıcaktan etkilenen kuşlar sık sık suya girerek serinlerken tilkilerin sıcağa rağmen çayırlık alanlardaki fare avı ilgi çekti.