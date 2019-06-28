Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
45 dakika önce
Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:02 Kaynak: AA
'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor. Türkiye
'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar, gölgelik alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 42 derece olduğu kentte halk serinlemek için tarihi Balıklıgöl
çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti. Kentteki bazı çocuklar ise süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler de tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.
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