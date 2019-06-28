Son Dakika Haberleri: Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

45 dakika önce

Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.

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Şanlıurfa'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.
Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar, gölgelik alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 42 derece olduğu kentte halk serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti. Kentteki bazı çocuklar ise süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler de tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Türkiye, Şanlıurfa, Güncel
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