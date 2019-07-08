Son Dakika Haberleri: Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın etti
Son Dakika Yerel Haber

Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın etti

7 dakika önce

Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın ettiMUĞLA - Marmaris'te 40 dereceyi buldu.

Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın etti
MUĞLA - Marmaris'te 40 dereceyi buldu. Dünyaca ünlü tatil kentinde sokaklar bomboş kalırken, plajlarda adım atacak yer kalmadı.
Muğla'nın Marmaris'te sıcak hava etkili oluyor. Dünyaca ünlü tatil yöresinde hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü. Sokaklar boşalırken, sıcak havada bunalan yerli ve yabancı turistler sahillere ve havuzlara akın etti. Uzunyalı ve İçmeler plajlarında boş yer kalmadı. Bazı tatilciler körfezin serin sularında yüzerken, bazı tatilciler ise su sporları yaparak hem serinledi hem de eğlendi. Kimi tatilciler ise otellerin havuzunda yüzmeyi tercih etti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre sıcak havanın etkisini sürdürecek.
Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın etti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
Marmaris, Muğla, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nden taşınıyor Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Şeyma Subaşı ve sevgilisi öpüşürken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıcak havada bunalan tatilciler plaja akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]