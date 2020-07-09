Sıcak havada çareyi havuzda buldular - Son Dakika

Sıcak havada çareyi havuzda buldular

Eskişehir'de korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan yüzme havuzları tekrar faaliyete başlarken, vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle serinlemek için havuzların yolunu tuttu.

Eskişehir'de korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan yüzme havuzları tekrar faaliyete başlarken, vatandaşlar sıcak havanın etkisiyle serinlemek için havuzların yolunu tuttu.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan yüzme havuzları, normalleşme adımları ile tekrar faaliyete başladı. Salgına karşı belirli önlemler doğrultusunda kontrollü şekilde vatandaşlar tesislere alınırken, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde de sıcak havanın etkisiyle yüzme havuzları eski günlerine kavuştu. İlçede 35 dereceyi bulan havada vatandaşlar havuzlarda serinleyerek keyifli dakikalar geçirdi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sıcak havada çareyi havuzda buldular - Son Dakika
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