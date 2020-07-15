Sıcak havada deniz keyfi, koronavirüsü unutturdu - Son Dakika

ANTALYA'da sıcak havadan bunalanların akın ettiği Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinlemek isteyenlerin, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmediği görüldü.
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerin çoğunluğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kuralını dikkate almadığı gözlendi. Gençler, deniz içerisinde yer alan 6 metre yükseklikteki kayalıktan tehlikeye aldırış etmeden atlayış yaptı. Nem ve sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi. Bazıları sahilde çocuklarıyla denizde serinlemenin keyfini doyasıya yaşadı bazıları ise şezlongda güneşlenerek zaman geçirdi.
Ali Çarıkel'in eşi Kübra Çarıkel ise deniz suyunun çok güzel olduğunu ve serinlemek için geldiklerini söyledi.