Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti - Son Dakika

Aydın il genelinde yaşanan sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşı pazar hareketlenirken, vatandaşlar sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı.

TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖSTERDİ

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre 42 dereceyi gösterince vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi gölge alanlarda bulurken, pek çok vatandaş da serinlemek için dondurma ve soğuk su gibi serinletici içecek ve yiyeceklere yöneldi.

ÇOCUĞUNU DAKİKALARCA SUDA OYNATTI

Sıcak hava çocukları da olumsuz etkilerken, bir anne Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzunda tehlikeye çocuğunu serinletmeye çalıştı. Çocuğunu dakikalarca suda oynatan anne, çocuğunun elini ve yüzünü de suyla yıkadı.

HAFTA SONU DAHA SICAK OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre, ülke genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının hafta başından bu yana vatandaşları bunaltırken, sıcaklıkların hafta sonu ise tüm yurtta 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

"BU DEFA DA SICAK HAVA BİZİ EVE HAPSETTİ"

Aydın'ı sıcağı ve soğuğu ile çok sevdiklerini ifade eden Aydınlılar koronavirüs salgını dolayısıyla konulan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasına sıcak havalar nedeniyle sevinemediklerini belirtirken, bu sefer de sıcak havanın kendilerini eve hapsettiğini kaydetti. Kurban Bayramı'nda havaların biraz daha serinleyerek rahat bir bayram geçirme dileğinde bulunan vatandaşlar sokağa çıkmak için genellikle akşam saatlerini tercih ettiklerini söyledi.