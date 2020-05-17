Sıcak havadan bunalan sokak hayvanları süs havuzlarında serinledi - Son Dakika

Sıcak havadan bunalan sokak hayvanları süs havuzlarında serinledi

İZMİR'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı.

İZMİR'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı. Cadde ve meydanlar sokak hayvanlarına kalırken, sıcaktan bunalan hayvanlar kentin farklı noktalarındaki süs havuzlarında serinledi. Çin'in Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği bugün, İzmir 'de hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı. Mayıs ayında Temmuz'u aratmayan bunaltıcı sıcaklık kent genelinde etkisini gösterdi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre gün içinde ölçülen en yüksek sıcaklığın 38 derece olduğu, hissedilen sıcaklığın ise 41 dereceyi bulduğu belirtildi. Kavurucu sıcakların etkili olduğu İzmir'de cadde ve meydanlar ise sokak hayvanlarına kaldı. Sıcaktan bunalan hayvanlar, süs havuzlarından su içerek serinledi. KONAK MEYDANI'NIN YENİ SAHİPLERİ KONAK MEYDANI'NIN YENİ SAHİPLERİ Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla kentin en işlek meydanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın girişi Konak Meydanı, uzun süredir insan yoğunluğu yerine güvercinleri ağırlıyor. Bunaltıcı sıcaklığın etkisini gösterdiği bugün de, meydanın yeni sahipleri süs havuzunda serinledi. Öte yandan kentteki köpek ve kediler ise ağaç altları ve diğer gölge alanlarda yatarak sıcak havadan korunmaya çalıştı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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