Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi
47 dakika önce
MALATYA'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz, su içirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:28 Kaynak: DHA
MALATYA'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz
, su içirdi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentte karga, sıcaktan bitkin düştü. Sivas
Caddesi'nde iş yeri sahibi Fatih Yılmaz, uçamayan kargayı görünce su vererek, serinlemesi için üzerine de su döktü. Kargayı daha sonra doğaya bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Herhalde ayağında bir problem vardı. Su verdik serinlemesi için banyo yaptırdık sonra doğaya saldık" diye konuştu.
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