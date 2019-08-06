Son Dakika Haberleri: Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi
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Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi

47 dakika önce

MALATYA'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz, su içirdi.

Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi, System.String[]
MALATYA'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz, su içirdi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentte karga, sıcaktan bitkin düştü. Sivas Caddesi'nde iş yeri sahibi Fatih Yılmaz, uçamayan kargayı görünce su vererek, serinlemesi için üzerine de su döktü. Kargayı daha sonra doğaya bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Herhalde ayağında bir problem vardı. Su verdik serinlemesi için banyo yaptırdık sonra doğaya saldık" diye konuştu.


Fatih Yılmaz, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:28 Kaynak: DHA
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