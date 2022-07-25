Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları eritti - Son Dakika
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Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları eritti

25.07.2022 14:26

Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları erittiIĞDIR Iğdır'da son günlerde artan aşırı sıcak havalar kentin sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı'ndaki karları eritti.

Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları eritti

IĞDIR Iğdır'da son günlerde artan aşırı sıcak havalar kentin sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı'ndaki karları eritti.

Hava sıcaklığının son zamanlarda artması nedeniyle 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'ndaki kar kütleleri de erimeye devam ediyor. Yüksek rakımlara kadar çıkan kar erimesinin Ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Aşırı sıcaklardan dolayı Ağrı Dağı'ndaki buzulların gözle görülebilecek derecede eridiğini görmek mümkün.

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Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları eritti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları eritti - Son Dakika
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