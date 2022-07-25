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Hava sıcaklığının son zamanlarda artması nedeniyle 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'ndaki kar kütleleri de erimeye devam ediyor. Yüksek rakımlara kadar çıkan kar erimesinin Ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Aşırı sıcaklardan dolayı Ağrı Dağı'ndaki buzulların gözle görülebilecek derecede eridiğini görmek mümkün.

Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sıcak havalar Ağrı Dağı'ndaki karları eritti - Son Dakika

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