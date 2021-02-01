Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı - Son Dakika

Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı

01.02.2021 11:20

- Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı Mevsiminden önce çiçek açan ağaçları görenler şaşırıyor Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrasında badem ağaçları 2 ay erken çiçek açtı.

- Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı

Mevsiminden önce çiçek açan ağaçları görenler şaşırıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrasında badem ağaçları 2 ay erken çiçek açtı. Ağaçları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İki hafta önce yağan kar yağışı sonrasında sıcaklıkların ani yükselişine aldanan meyve ağaçları çiçek açtı. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde hava sıcaklıklarına aldanarak çiçek açan badem ağaçları ise görenleri şaşırttı. Normal şartlarda Mart ayından itibaren çiçek açmaya başlayan badem ağaçları, 2 ay erken çiçek açtı. Ağaçların erken çiçek açmasına şaşıran vatandaşlar ise erken çiçek açmanın ağaçlarda meyve oluşumunu olumsuz etkileyeceğini söylediler.

"Bir günde 4 mevsim yaşıyoruz"

Çiçek açan ağaçları gördüğünde şaşırdığını ifade eden Hüseyin Araman adlı mahalle sakini, "Bu mevsimde beklemiyorduk mart yada nisan ayında açması gerekirken bu mevsimde açtı. İklimlerimiz değişiyor, küresel ısınmadan dolayı günü gününe uymuyor, bir günde 4 mevsim yaşıyoruz" dedi.

"Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor"

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle ağaçların çiçek açtığını söyleyen Nusret Aksoy adlı vatandaş ise, "Ağaçların erken çiçek açması mevsimlerin normal gitmemesidir. Normalde mart ayının sonunda nisan ayına doğru açması gerekirken, havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor. Normalde bu ağaçların bu mevsimde açmaması gerekiyor bu mevsimde açtığı zaman çiçeklerin yanma durumu meydana geliyor ve meyvelerin az olmasına sebep oluyor. Bu bölgede zaten fazla badem ağacı yok, kiraz ve erik gibi meyve ağaçları var onlarında henüz çiçekleri açmadı. Hava kirliğinden dolayı bu meyveler zaten bizim bölgemizde çok olmuyor, olanda böyle ziyan oluyor" diye konuştu.

Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı
Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı
Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı
Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı

Kocaeli, Körfez, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıcak havalar badem ağaçlarına 2 ay erken çiçek açtırdı - Son Dakika


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