Sıcak havalar balık tezgahlarını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıcak havalar balık tezgahlarını vurdu - Son Dakika

Sıcak havalar balık tezgahlarını vurdu

6 saat önce

Hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi balık fiyatlarını yükseltti.

Sıcak havalar balık tezgahlarını vurdu, System.String[]

Hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi balık fiyatlarını yükseltti.

Bursa Tuz Pazarında balık tezgahlarındaki fiyatlar cep yakıyor. Mevsim şartlarının üstünde seyreden hava sıcaklığı denizleri de etkiledi. Denizin dibine kaçan balıkların avlanamamasından dolayı tezgahlarda çeşitlilik azalırken, fiyatlar da arttı. Sofraların vazgeçilmezi hamsi 20-25 TL arasında satılırken, istavrit ise 15 TL'den alıcı buluyor. Mevsimi olmasına rağmen bolca yakalanamayan çinekop ise 40-45 TL'ye satılıyor. Uskumru 25 TL, ithal palamut 20 TL, levrek 35 TL, barbun 30 TL, çupra ise 40 TL'ye tezgahları süslüyor.

Balıkçı Ramazan Köken hamsinin 20-25 TL'ye satıldığını ifade ederek, "Hamsi şu anda pahalı. Yağmurlar yağmıyor ve balık az çıkıyor. Denizin dibine kaçan balık rahat avlanamadığı için fiyatlar tavan yaptı. Bu da ister istemez tezgahlara yansıyor. Vatandaşlarımız balığı tercih etmiyor. Bugün hamsi 10-15 TL olsa belki herkes alabilecek. Bu mevsimde en güzel balıklardan bir tanesi sarıkanat istavrit. Karadeniz tarafından geliyor, vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Hamsi için kar suyu düşmesi lazım. Kar düştüğünde hamsi daha lezzetli ve yağlı oluyor" dedi.

Bir diğer balıkçı Erdoğan Alçacı ise, "Balık fiyatları biraz yüksek. Bollaşmasını ilerleyen günlerde bekliyoruz. Balık bol çıkarsa bu tezgahlara yansır ve alım gücü de kolaylaşır. Şu an çeşitlerimiz pek yok, ama ilerleyen zamanlarda olmasını ümit ediyoruz. Yağmur yağarsa balık bollaşır. Şu an istavrit, çinekop zamanı, fakat çinekop yok" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:25 Kaynak: İHA
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