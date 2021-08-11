Üye Girişi
Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor - Son Dakika

Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor

11.08.2021 13:56

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, aşırı sıcakların neden olduğu güneş çarpması ve sıvı eksikliğinden en fazla bebekler ve yaşlıların etkilendiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, aşırı sıcakların neden olduğu güneş çarpması ve sıvı eksikliğinden en fazla bebekler ve yaşlıların etkilendiğini söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, sıcak havaların yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Suyun, sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Üstündağ, sıcak havalarda risk grubunda olan bebekler ve yaşlıların susuz kalmamaları için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bebekler ve yaşlıların yaşayabilecekleri olumsuzluklara karşı özellikle ailelerinin tedbirli davranmaları tavsiyesinde bulunan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Güneş çarpmaları ve sıvı eksikliği konusunda dezavantajlı iki grup var, birincisi bebekler. Onlar sıvı eksikliklerini anlayabilecek ya da onu yerine koyabilecek durumda değiller. Bu havalarda özellikle onların sıvı alımlarını muhakkak ideal tutmak lazım. Bu konuda ebeveynlere çok büyük işler düşüyor.

İkinci dezavantajlı grup yaşlılarımız, kıymetlilerimiz. 3 bin 900 yaşlı üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 65-75 yaş arasındaki insanların üçte birinde su eksikliği görüldüğü tespit edilmiş. 85 yaşın üzerindekilerin ise yüzde 50'sinde su eksikliği var. Tek başlarına yaşayan, eklem ve hareket kısıtlılığı olan, suya ulaşmada zorluk çeken insanlarda susuzluk çok gözüküyor."

Sıcak havalara karşı dikkatli olunmalı

Üstündağ, sıcak havalarda terlemeye bağlı olarak su kaybının arttığını, yeterli sıvı alınmadığı takdirde bu durumun birçok rahatsızlığa neden olabildiğini dile getirdi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Üstündağ, "Yaşlılar, bebekler ve kronik rahatsızlığı olanlar sıcak havalarda dikkatli olmalılar ve uyarılara uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Bunun yanında tabi ki bütün toplumun o aşırı sıcaklıkların yaşandığı durumlarda sıcak ortamdan kaçınması halk sağlığı açısından çok önemli." diye konuştu.

Üstündağ, güneşin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği saatlerde güneş çarpması durumlarının yaşanabildiğini, risk grubunda olanların bu saatlerde zaruri olmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini kaydetti.

Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! 14:54 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok 14:31 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! 14:12 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi 13:19 Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi 12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart 11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart

Son Dakika Haberleri
14:58 PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar
14:53 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:29 Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
13:57 Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!
13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar         
14:58
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!         
14:42
Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:29
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek         
13:43
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!         
12:49
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 15:02:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcak havalar en çok bebekler ve yaşlıları etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement