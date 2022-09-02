Sıcak havalar evcil hayvanları depresyona sokabiliyor - Son Dakika
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Sıcak havalar evcil hayvanları depresyona sokabiliyor

02.09.2022 10:19

- Sıcak havalar evcil hayvanları depresyona sokabiliyor Sevimli dostlar bunaltıcı sıcaklardan nasıl korunmalı Veteriner Hekim Mustafa Sayın'dan sevimli dostlar için öneriler: "Uzun yolculuklarda deri çanta kullanılmamalı, bunlar sauna etkisi oluşturuyor" "Su yerine verilen buzlar hayvanların...

- Sıcak havalar evcil hayvanları depresyona sokabiliyor

Sevimli dostlar bunaltıcı sıcaklardan nasıl korunmalı

Veteriner Hekim Mustafa Sayın'dan sevimli dostlar için öneriler:

"Uzun yolculuklarda deri çanta kullanılmamalı, bunlar sauna etkisi oluşturuyor"

"Su yerine verilen buzlar hayvanların ağız bölgesinde kesiklere neden olabiliyor"

"Yaz aylarında hayvanımızı tıraş ettirmemeliyiz"

ESKİŞEHİR - Veteriner Hekim Mustafa Sayın, son zamanlarda etkili olan bunaltıcı sıcaklardan hayvanları nasıl koruyabileceği konusunda bilgi vererek doğru bilinen yanlışlar hakkında uyardı.

Yurt genelinde olduğu gibi kavurucu sıcaklar Eskişehir'de de etkili oluyor. Yaz aylarında kendini hissettiren bunaltıcı sıcaklar, insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Sıcak geçen günlerde evcil hayvan sahiplerinin doğru bildiği bazı yanlışlar sevimli dostlara zarar verebiliyor. Hayvanseverlerin özellikle beslenme konusunda dikkat etmesi önem teşkil ediyor.

Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında öneriler aktaran Eskişehir'de hizmet veren Veteriner Hekim Mustafa Sayın, uyarılarda bulundu. Bu dönemde kuru mamanın diğer yiyeceklere göre daha sağlıklı olacağına söyleyen Sayın, "Kuru mamanın sürekli evcil hayvanlarımızın önünde bulunmasını istiyoruz. Yemeklerinin bozulmasının önüne geçtiği için kuru mamayı tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında en çok gördüğümüz vakalar çok su verilmesi. Özellikle su vereyim derken buzlu su tercih ediliyor. Buzlar, keskin olması nedeniyle ağız bölgesinde kesiklere neden olabiliyor. Kesinlikle buzlu içecek tavsiye etmiyoruz" dedi.

"Hayvanlarda deri çantalar sauna etkisi oluşturuyor"

Buzun ağız bölgesinde yaralara neden olabileceğini ifade eden Veteriner Mustafa Sayın, evcil hayvanları serinletmek için 'soğuk havlu' önerisinde bulundu. Özellikle araçları ile uzun yolculuklara çıkacak hayvan sahiplerine, minik dostlarını deri çantada taşımamaları yönünde uyarılarda bulunan Veteriner Hekim Sayın, "Hayvanımız sıcaktan bunalmış olabilir serinletmek için buzluğa koyduğumuz kuru bir havluyu sürebiliriz. Saat 12.00 ile 14.00 arasında kesenlikle dışarı çıkarılmalarını önermiyoruz. Araçlarda uzun yolculuklar yapacaksak kesinlikle çantaların içinde hayvanların tutulmasını önermiyoruz. Son dönemlerde çok fazla sıcak var. Bu sıcaklar olanların ter bezleri yeterli gelmiyor bazen. Bu durum onların depresyona girmesine neden olabiliyor. Özellikle çanta özelinde konuşacak olursak, deri çantalar sauna etkisi oluşturuyor. Yaz aylarında hayvanımız tıraş ettirmemeliyiz. Özellikle güneşin yoğun olduğu yerlerde zararlı olabiliyor. Araştırmalar sonucunda tıraş edilen derilerin güneşin sıcağından ve ışınlarından daha çok etkilendiği kanıtlandı. Tıraş edildi ise de özel kıyafetlerle dışarı çıkarılmalı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Mustafa Sayın, Eskişehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak havalar evcil hayvanları depresyona sokabiliyor - Son Dakika

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