Sıcak havalar yerini hafta sonu yağmur kar yağışına bırakacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıcak havalar yerini hafta sonu yağmur kar yağışına bırakacak - Son Dakika

Sıcak havalar yerini hafta sonu yağmur kar yağışına bırakacak

6 saat önce

Eskişehir'de etkisini gösteren sıcak havalar, hafta sonu Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla yerini yağmur ve kar yağışına bırakacak.

Sıcak havalar yerini hafta sonu yağmur kar yağışına bırakacak, System.String[]

Eskişehir'de etkisini gösteren sıcak havalar, hafta sonu Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla yerini yağmur ve kar yağışına bırakacak.


Soğuk kış mevsiminin sonuna doğru gelinirken, güneş yurdun birçok bölümünde yüzünü gösterdi. Eskişehir'de de hissedilen sıcaklıkların hafta sonu yerini tekrar yağmur ve kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, zaman zaman hissedilen sıcak havalara aldanılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.


"Cumartesi sıcaklık 10 derece birden düşecek"


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; hava sıcaklıkları bugün 17 derece, yarın 16, cuma günü de 13 derece olarak belirlendi. Hafta sonunun gelmesiyle cumartesi günü hava sıcaklığı 10 derece birden düşerek 3 derece ile yerini yağmur ve kara bırakacak. Pazar günü ise hava sıcaklığının yükselerek hafta boyunca etkili olacağı ön görülüyor.


"Balkanlardan soğuk ve yağışlı sistem geliyor"


Diğer yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden İHA muhabirine yapılan açıklama, hafta sonu Balkanlardan yağışlı havanın geldiği ve bugün öğle saatlerinden sonra rüzgarın etkili olacağı aktarıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"Kuvvetli lodos ve ılık havanın ardından hafta sonu Balkanlardan soğuk ve yağışlı sistem geliyor. Hava sıcaklıklarında önce yükseliş ve hafta sonunda yaklaşık 10 derece düşüş yaşanacaktır. Ayrıca Marmara Denizi'nden rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güneyli yönden 6-8 kuvvetinden fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisi kaybetmesi tahmin edilmektedir." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nişanlısı tarafından öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı
Nişanlısı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emrah Öztürk'ün paylaşımı yürekleri dağladı Eskişehir'deki cinayetin zanlısı genç kız ile öldürdüğü nişanlısının son görüntüleri ortaya çıktı Nişanlısının öldürdüğü Emrah Öztürk cinayetinde güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcak havalar yerini hafta sonu yağmur kar yağışına bırakacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]