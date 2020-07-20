Sıcak havalarda çalışan kadın tarım işçileri suyla bilgilendirildi - Son Dakika

Sıcak havalarda çalışan kadın tarım işçileri suyla bilgilendirildi

Suyun önemine dikkat çekmek için Tekirdağ'da artan sıcak havalarda tarım işçileri kadınlara su dağıtıldı.

Suyun önemine dikkat çekmek için Tekirdağ'da artan sıcak havalarda tarım işçileri kadınlara su dağıtıldı. Suyun önemi ile ilgili bilgi veren "6 kilo su kaybettiğinde ölüme yavaş yavaş yaklaşıyorsun demektir" dedi.

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Artan sıcaklıklar ve nem oranları karşında vücuttaki su kaybının zararlarına dikkat çekmeyi amaçlayan Türk Böbrek Vakfı, aşırı sıcaklarda güneşe doğrudan maruz kalarak vücudu susuz bırakmanın zararlarını tarlalara giderek, tarım çalışanlarına anlattı. Tarlaları gezerek su tüketimin önemini anlatan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve vakıf gönüllüleri, aynı zamanda tarla çalışanı kadınlara su dağıttı. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarlalarında tarım çalışanlarının mesai saatlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, korona virüs önemlerine riayet edilerek susuzluk ile ilgili detaylı bilgilerde verildi.


6 kilo su kaybı ölüme götürüyor


Tarlada kadınlara su dağıtan Timur Erk, yaptığı açıklamada, "6 kilo su kaybettiğinde ölüme yavaş yavaş yaklaşıyorsun demektir. Su hayat demektir. Su can damarı demektir. O nedenle bol bol su tüketmek gerekir. Ama bizim vakıf olarak burada derdimiz. Su ile böbreğin ilişkisini kurmak. Eğer vücutta su miktarı azalırsa mutlaka elektronik dengesi bozulur. Dolayısıyla bu sıkıntıları önlemek için özellikle bu sıcak aylarda, yoğun çalışma döneminde 2 buçuk 3 litre su mutlaka içmek lazım. Vücut ağırlığının yüzde 10'unu kaybettiğiniz zaman ölüme giden bir ortam söz konusu oluyor. Özellikle su içmeyi hep hatırlayalım. Sabahleyin kalktığımız zaman yapacağımız ilk iş, akşamleyin duran metabolizmayı canlandırmak için bir bardak su içmek gerekir. Yaz aylarının en sıcak günlerinin yaşandığı bugünlerde susuzluk herkes için büyük tehlike oluşturuyor. Tarlalarda yoğun hasat dönemi başladığından özellikle tarım çalışanları büyük risk altında. Günlük hayatta ilk aşamada fark edilemeyen bir takım belirtiler, sonrasında ise ciddi sonuçlar doğurabiliyor" şeklinde açıklamada bulundu.


Su kaybının vücuda etkileri, alınması gereken önlemler ve önlem alınmadığı takdirde karşı karşıya kalınabilecek sağlık sorunları, tarlalarda yanıt bulacak" dedi.


Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Cengiz Özer ise, "Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bağcılıkla ilgili etkinlikler düzenledik. Böyle bir etkinlikte bizimde katkımız olduysa ne mutlu bize" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Timur Erk, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sıcak havalarda çalışan kadın tarım işçileri suyla bilgilendirildi - Son Dakika
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