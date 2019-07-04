"Sıcak havalarda daha fazla su tüketin"

Uzman diyetisyen Berre Behdioğlu, sıcak havalarda su tüketiminin artırılmasını tavsiye etti.

Uzman diyetisyen Berre Behdioğlu, sıcak havalarda su tüketiminin artırılmasını tavsiye etti.

Behdioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında terlemeden dolayı vücutta su ihtiyacının arttığını söyledi.

Su dışında tüketilen diğer sıvıların suyun yerini alamayacağını belirten Behdioğlu, "Özellikle yaz aylarında terleme ile çok fazla su kaybı oluyor. İçtiğimiz su yeterli gelmeyebilir. Normalde 1,5 litre su içiyorsak bunu 2,5 litreye çıkarmalıyız. " dedi.

Behdioğlu, az su içilmesi durumunda ödemin arttığını, sağlıklı beslenme için de suyun önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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