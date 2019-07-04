Son Dakika Haberleri: "Sıcak havalarda daha fazla su tüketin"
Son Dakika Sağlık Haber

"Sıcak havalarda daha fazla su tüketin"

9 dakika önce

Uzman diyetisyen Berre Behdioğlu, sıcak havalarda su tüketiminin artırılmasını tavsiye etti.

Uzman diyetisyen Berre Behdioğlu, sıcak havalarda su tüketiminin artırılmasını tavsiye etti.
Behdioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında terlemeden dolayı vücutta su ihtiyacının arttığını söyledi.
Su dışında tüketilen diğer sıvıların suyun yerini alamayacağını belirten Behdioğlu, "Özellikle yaz aylarında terleme ile çok fazla su kaybı oluyor. İçtiğimiz su yeterli gelmeyebilir. Normalde 1,5 litre su içiyorsak bunu 2,5 litreye çıkarmalıyız. " dedi.
Behdioğlu, az su içilmesi durumunda ödemin arttığını, sağlıklı beslenme için de suyun önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:48 Kaynak: AA
Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İGDAŞ için SOCAR'ın eski CEO'su Mutluay Doğan'ın ismi konuşuluyor 29 yaşındaki el sanatları ustası pirince isim yazarak geçimini sağlıyor! Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 14:58:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sıcak havalarda daha fazla su tüketin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]