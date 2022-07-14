Sıcak Havanın Etkisi Altındaki İtalya'nın Como Gölü'nde Su Seviyesi Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcak Havanın Etkisi Altındaki İtalya'nın Como Gölü'nde Su Seviyesi Düştü

14.07.2022 16:10
Sıcak Havanın Etkisi Altındaki İtalya'nın Como Gölü'nde Su Seviyesi Düştü

COMO, 14 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nde düşük su seviyesi görülüyor, 13 Temmuz 2022. İtalyanlar Çarşamba günü yeni bir sıcak hava dalgası ve kurak dönemle karşı karşıya bulunuyor.

COMO, 14 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Como Gölü'nde düşük su seviyesi görülüyor, 13 Temmuz 2022. İtalyanlar Çarşamba günü yeni bir sıcak hava dalgası ve kurak dönemle karşı karşıya bulunuyor. Meteorologlar hava sıcaklığının rekor düzeyde yüksek olacağı tahmininde bulunurken, uzmanlar ülkenin tarım sektöründe bir kriz yaşanabileceği uyarısı yaptı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Como Gölü, İtalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak Havanın Etkisi Altındaki İtalya'nın Como Gölü'nde Su Seviyesi Düştü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:16:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcak Havanın Etkisi Altındaki İtalya'nın Como Gölü'nde Su Seviyesi Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement