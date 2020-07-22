Sıcak havaya aldırmadan ekmek paralarının mücadelesi veriyorlar - Son Dakika

Sıcak havaya aldırmadan ekmek paralarının mücadelesi veriyorlar

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da son günlerde etkisini artıran sıcak hava, günlük hayatı da olumsuz etkiliyor.

Sıcak havaya aldırmadan ekmek paralarının mücadelesi veriyorlar, System.String[]

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da son günlerde etkisini artıran sıcak hava, günlük hayatı da olumsuz etkiliyor.

Kentte yaz mevsiminde etkili olan bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı giderek zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının gün içinde 40 dereceyi aşması özellikle bazı meslek gruplarında çalışanları olumsuz etkiliyor.

Tarlada, asfaltlama çalışmalarında, fırında ve ören yerlerinde çalışmak zorunda kalan kişiler, bir yandan sıcakla bir yandan da çalıştıkları ortamın zorluğuyla mücadele ediyor.

Tarlalarında ürünleri toplamaya çalışan işçiler, şapka kullanıp sık sık su tüketerek güneşin etkisinden korunmaya çalışıyor.

Kırsal Örencik Mahallesi'ndeki tarlasında ekmek parası için çalışan Mustafa Şen, havaların çok sıcak olduğunu ancak buna rağmen geçimlerini sağlamak için çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Tarlada ailesiyle sebze yetiştirdiklerini dile getiren Şen, "Özellikle öğle vaktinde havanın çok bunaltıcı olmasından dolayı çalışmaya bir süre ara vermek zorunda kalıyoruz. Sıcaklardan korunmak için şapka takıyoruz, bol bol su içiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkayarak serinlemeye çalışıyoruz. Sıcaklar etkilese de mecburiyetten çalışıyoruz. Çünkü yapacak başka bir işimiz yok." diye konuştu.

"Mola verince soğuk suyla duş alıyoruz"

Fırıncı Mustafa Yuşan ise havanın ve fırının çok sıcak olduğunu ancak çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Fırıncılık mesleğinin zorluğunu anlatan Yuşan, "Özellikle ateş önünde çalışmak işimizi daha da zorlaştırıyor. Havanın sıcaklığıyla fırının sıcaklığı birleşince bizi çok kötü etkiliyor. Şanlıurfa çok sıcak ama yapacak bir şey yok. Sıcaklardan korunmak için sık sık su içiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, 3-4 saatte molla verince soğuk su ile duş alıyoruz. Sıcaklardan başka türlü korunma şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Dönerci ustası Mehmet Ceylan da özellikle yaz mevsiminde Şanlıurfa'nın çok sıcak olduğunu dile getirdi.

Dönercilik mesleğinin sıcak havada daha zor olduğunu aktaran Ceylan, "Şanlıurfa'nın bu mevsimde bunaltıcı bir havası var. İşimiz de sıcak olunca zorlanıyoruz. Sıcaklar bizi etkilese de zorlansak da geçimimizi sağlamak adına çalışmak zorundayız. Ateş önünde bu sıcakta bu işi yapmak çok zor. Korunmak için sık sık su içip elimizi yüzümüzü yıkıyoruz." dedi.

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sıcak havaya aldırmadan ekmek paralarının mücadelesi veriyorlar - Son Dakika
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