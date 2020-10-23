Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti - Son Dakika

Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti

23.10.2020 20:25
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti, System.String[]

İZMİR'in Kordon sahilinde, hafta içi olmasına rağmen akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

İZMİR'in Kordon sahilinde, hafta içi olmasına rağmen akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Kordon'da vakit geçirdi.

İzmir'de havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar Kordon'a akın etti. Kimi bisikletine binip tur attı, kimi denizi seyretti. Kimi gençler ise socoterla tur atarak havanın sıcak olmasını fırsat bildi.

Kordon'da ailesi ile birlikte vakit geçiren Talha Çatan çifti, "İzmir'e tatile geldik. Havanın soğuk olmasını bekliyorduk ancak şaşırdık. Biz buraya Sakarya'dan geldik. Sakarya'nın havasına göre gayet iyi buralar, memnun kaldık" dedi.VATANDAŞLAR SICAKTAN MEMNUNArkadaşlarıyla Kordon'da gezmeye çıkan Uğur Tekin, "Havalar aynı çok sıcak, bu yıl kış biraz geç gelecek, havalar bilmiyorum ne olur ama bugün çok güzel bir hava var. Sahilde göründüğü bir yoğunluk var" diye konuştu. Fikret Yılmaz isimli vatandaş ise "Mevsimlerde bir değişiklik var, dünyanın her yerinde bir doğa kirlenmesi var. Ağaçlandırmaya önem vermemiz gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman mevsimlerde artık istem dışı olağan haller beklenmesi gerekiyor" dedi.

Arkadaşı ile birlikte Kordon'da yürüyüşe çıkan İpek Şakirler de "Bugün hava bence çok güzel, hastalıktan dolayı havanın sıcak olması bizleri çok mutlu ediyor. Böylelikle hastalığa karşı hediye oluyor. Hava güzel bunu değerlendiriyoruz açıkçası" diye konuştu.


Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti

Sakarya, Kordon, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sıcak havayı fırsat bilen İzmirliler Kordon'a akın etti - Son Dakika

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