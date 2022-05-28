Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti - Son Dakika
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Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti

28.05.2022 14:06

Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti Zonguldak'ta yüzlerce vatandaş sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek Kapuz plajına akın etti.

Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yüzlerce vatandaş sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilerek Kapuz plajına akın etti.

Zonguldak'ta 1 Haziran açılacak deniz sezonu öncesinde hava sıcaklığın 22 dereceye çıkması sonrası hafta sonunu fırsat bile vatandaşlar Kapuz plajına akın etti.

Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Hafta sonunu ve sıcak havayı görünce vatandaşların kendilerini plaja attıklarını söyleyen Mustafa Tatoğlu, kapuj plajı kentin en güzel yerlerinden biri ve denizde ısınmak üzere. Ben 1 aydır giriyorum. Hafta sonundan dolayı bir kalabalık var. Herkese öneriyorum Kapuz plajımızı. Plajımızda tertemiz" dedi.

Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti
Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak havayı fırsat bilen Zonguldaklılar plaja akın etti - Son Dakika


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