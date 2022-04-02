SICAK HAVAYLA BİRLİKTE TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİNE KOŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

SICAK HAVAYLA BİRLİKTE TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİNE KOŞTU

02.04.2022 17:09

TURİZM kenti Antalya'da, termometreler 27 dereceyi gösterdi.

TURİZM kenti Antalya'da, termometreler 27 dereceyi gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, Konyaaltı sahiline akın etti.

Ramazan ayının ilk günü Antalya, güneşli bir havayla güne başladı. Öğle saatlerinde 27 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı yaz günlerini anımsattı. Ramazan nedeniyle Konyaaltı sahili turistlere kaldı. Antalyalılar zaman geçirmek için park ve bahçelere giderken, turistler denize girip güneşlenerek nisan güneşinin tadını çıkardı. Turist çocuklar da dağlardan gelen su yataklarının denizle buluştuğu noktalarda taşlardan mini barajlar yaparak oynadı.

Sahilde turistlerin oluşturduğu kalabalığı fırsat bilen balon satıcıları da balonlarını satmak için çaba harcadı. (DHA)

SICAK HAVAYLA BİRLİKTE TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİNE KOŞTU
SICAK HAVAYLA BİRLİKTE TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİNE KOŞTU
SICAK HAVAYLA BİRLİKTE TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİNE KOŞTU

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Antalya'da dere yatağında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı Son dakika haber! Antalya'da dere yatağında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı Son dakika haberleri... Antalya'da kaçak makaron operasyonu Son dakika haberleri... Antalya'da kaçak makaron operasyonu

Konyaaltı, Antalya, Güneşli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SICAK HAVAYLA BİRLİKTE TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİNE KOŞTU - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
16:02 Terk edilen bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknisyeni o bebeğe mektup yazdı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:39 Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, en zengin Türk oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
14:51 Zenginler kulübünde bir Hint: Guatam Adani, Elon Musk ve Jeff Bezos ile aynı ligde
14:48 Galatasaray'da başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in rüya ekibi hazır: Okan Buruk yuvaya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 17:14:16. #1.12#
SON DAKİKA: SICAK HAVAYLA BİRLİKTE TURİSTLER KONYAALTI SAHİLİNE KOŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement