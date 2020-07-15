Sıcak olayların içine giriyor, çektikleri görüntülerle erkekleri kıskandırıyorlar - Son Dakika

Sıcak olayların içine giriyor, çektikleri görüntülerle erkekleri kıskandırıyorlar

386 bin takipçiye sahip kent gündeminin konuşulduğu sosyal medya sayfasında, kadınların özgüveni erkekleri geçti

'Antalya hakkında' deyip olayları anlatmaya başlıyorlar, cesaretleriyle erkekleri kıskandırıyorlar

ANTALYA - Antalya'da geniş bir kitleye yayılan ve kent gündeminin konuşulduğu sosyal medya sayfasında, sıcak olaylarda kadınların özgüveni erkekleri geçti. 386 bin takipçisiyle kentin en yaygın sosyal medyalarından biri haline gelen sayfada kadınlar, cep telefonu kamerası karşısına geçip 'Antalya hakkında' diyerek karşılaştıkları kavga, hırsızlık, ölümlü trafik kazası, yangın gibi olaylar veya ilginç anları çekip anlatıyor.

Kadınlar özgüven konusunda önde

Sayfayı takipçi oranında da kadınların sayısı erkeklere yaklaşırken, özellikle sıcak olaylardaki cesaretleri ve kamera karşısında yaşadıklarını anlatan kadınlar özgüven konusunda ise erkeklere göre ön plana çıkıyor. Gece saatleri dahil kavga, trafik kazası, intihar,yangın gibi olay ve ilginç anları kayda almak için cep telefonu kameralarıyla kayda giren kadınlar, 'Antalya hakkında' dedikten sonra karşılaştıkları olayları anlatmaya başlıyor. Bazı kadınlar, olayları kamera önüne geçerek de anlatıyor. Günde binlerce hikaye ve postun paylaşıldığı sayfada, kadınların olayları seslendirerek anlatması erkeklere oranla yüzde 20 fazla olduğu belirtilirken, kamera karşısına ise erkeklerin çok az oranda geçtiği gözleniyor.