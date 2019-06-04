Sıcak onları da etkiledi
28 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sıcak hava nedeniyle kuşlar havuz kenarlarına konarak, köpekler denize girerek serinledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde etkili olan sıcak hava nedeniyle kuşlar havuz kenarlarına konarak, köpekler denize girerek serinledi.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Bodrum'da, bunaltan sıcaklar hayvanları da etkiledi. Serçeler süs havuzlarına, sokak köpekleri ise denize girerek serinledi. Çocuklar, denize giren köpekler ile oyun oynadı. Meteoroloji yetkilileri, ilçede hava sıcaklıklarının artarak, devam edeceğini kaydetti.
- Muğla
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