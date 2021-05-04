Sıcak Ramazan akşamlarının tatlı tercihi 'soğuk baklava'

SAMSUN - Vatandaşlar, Ramazan ayı akşamlarının vazgeçilmezi olan tatlı tercihi bu yıl moda olan 'soğuk baklava'dan yana kullanmaya başladı.

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan tatlı çeşitleri, akşam iftardan sonra sofraları süslemeye devam ediyor. Geçen yıllarda vatandaşlar daha çok klasik baklava yemeyi tercih ederken yeni yeni popüler olmaya başlayan soğuk baklava, klasik baklavanın önüne geçmeye başladı. Tatlıcılar özellikle sıcak Ramazan günlerinde insana serinlik veren soğuk baklavanın tercih edilmeye başladığını söyledi.

"Sıcak Ramazan akşamlarının vazgeçilmesi soğuk baklava"

Soğuk baklavanın yeni yeni popüler olmaya başladığına dikkat çeken tatlıcı Hasan Şahinkaya, "6-7 aydır soğuk baklava yapmaya başladık. Soğuk baklavanın yaş pasta ile baklava arasında bir lezzeti var. Şerbeti sütten yapılır. Arasında fıstık ve çok az kremşanti var. En üst kısmında da kakao var. Soğuk baklavayı ısırdığınızda hem yaş pasta hem de baklava tadı alıyorsunuz. Soğuk olduğu için de sıcak Ramazan akşamlarında bir serinlik hissi de veriyor. Klasik baklavada tatlandırmak için şerbet kullanırken, soğuk baklavada ise şerbet yerine süt kullanılıyor. Aradaki en büyük fark da bu" dedi.

"En ucuz tatlı kilosu 30 TL ile tulumba"

En ucuz tatlı fiyatının 30 TL'den başlayıp, 160 TL'ye kadar çıktığını ifade eden Şahinkaya, şunları söyledi:

"Ramazan ayında en çok satılan tatlılardan şekerparenin kilosu 35 TL, Antep fıstıklı baklavanın kilosu 90 TL, cevizli ev baklavasının kilosu 70 TL, klasik cevizli baklavanın kilosu 60 TL, gelin bohçası, dilberdudağının cevizli çeşitlerinin kilosu 60 TL'den satılıyor. Vatandaşlar Ramazan'da en çok şekerpare, baklava ve tulumba tercih ediyor. En pahalı tatlı fıstıklı dürümün kilosu 160 TL. Fiyatı en düşük olan tatlı da kilosu 30 TL olan tulumba olarak dikkat çekiyor."

Samsun'da klasik Antep fıstıklı baklavanın kilosu 90 TL'den satılırken, soğuk baklava ise 100 TL'den müşteriye sunuluyor.