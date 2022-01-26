Sıcak su akan yapay şelale dondu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde soğuk hava nedeniyle 200 metre derinlikten çıkan termal suyun aktığı yapay şelale dondu.

Sandıklı ilçesinde geçen hafta başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığın gündüz sıfırın altında 4, gece ise eksi 20 dereceye kadar düştüğü ilçede 200 metre derinlikten yaklaşık 70 derece sıcaklıkta çıkıp, 60-62 dereceye düşürülerek yapay şelaleye verilen su, kayalardan akarken dondu. Sıcak sudan çıkan buhar ile kayalıkta oluşan buz sarkıtları ise güzel görüntüler oluşturdu. Kaplıcaya gelen misafirler ve yöre halkı donan şelaleyle selfie çekti.

'GERÇEKTEN MUAZZAM GÖRÜNTÜ'

Hakan Uğur, şelalenin donmasıyla çok güzel göründüğünü söyledi. Tatil için kaplıcaya gelen Umut Temaltaş (27), "Yerin 800 metre altından çıkan sıcak su ile soğuk hava buluşmuş. Gerçekten muazzam görüntü. Bir tarafı donmuş, bir taraftan buhar çıkıyor. İlk defa geliyorum. İlk kez gördüm. Yerin altından çıkan sıcak su, çamur banyoları gerçekten çok etkilendim. Hatıra fotoğrafları çektik" diye konuştu.

- Afyonkarahisar