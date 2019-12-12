Sıcak su kaynaklarında azalma - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sıcak su kaynaklarında azalma - Son Dakika

Sıcak su kaynaklarında azalma

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesindeki sıcak su kaynaklarında azalma olduğu belirtildi.

Sıcak su kaynaklarında azalma, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesindeki sıcak su kaynaklarında azalma olduğu belirtildi.


Emet Belediyesi İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, mevsimsel kuraklığa bağlı soğuk su kaynaklarında olduğu gibi sıcak su kaynaklarında da azalma olduğu belirtilirken, kaynakların etkin kullanımı ve halkın mağdur edilmemesi adına, çalışmalar tamamlanana kadar tek hamam ile hizmet verilme kararı alındığı açıklandı.


Mevcut kaynakların eskiliğinin yanı sıra, su hatlarında gerekli araştırma ve çalışmalarında yürütüldüğü belirtilirken, başka kaynaklardan takviye, depo yapımı gibi alternatiflerin değerlendirildiği belirtildi.


Kamuoyunda sıcak su kaynaklarının tükendiği gibi endişeler üzerine ise İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yeni yapılan çalışmalar kapsamında ilçede 5 yeni sıcak su kaynağı tespitinin yapıldığı, gerekirse sondajlarla bu kaynaklarında çıkarılabileceği ve kaynak aktarımı yapılabileceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür
Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın "Siri" özelliği kurtardı Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Sıcak çay kansere davetiye çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
17:46 OECD ülkeleri arasında gelecekte en fazla emeklilik yaşı Türkiye'de artacak - Son Dakika Haber
17:46 Avrupa Merkez Bankası'ndan faizleri en düşük seviyede tutma kararı: Hedef yüzde 2 enflasyon - Son Dakika Haber
17:46 Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin - Son Dakika Haber
17:38 Şiddetli rüzgar İsrail'de askeri üssü vurdu - Son Dakika Haber
17:35 Aksaray'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika Haber
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Son Dakika Haber
17:16 YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcak su kaynaklarında azalma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]