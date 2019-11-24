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Sıcak su kazanı bomba gibi patladı

6 saat önce

Sıcak su kazanı bomba gibi patladıBURSA - Bursa'da sıcak su kazanının patlaması sonucu 18 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Sıcak su kazanı bomba gibi patladı

BURSA - Bursa'da sıcak su kazanının patlaması sonucu 18 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte yaşayan M.B. duş almak için banyoya girdi. Suyun hızla ısındığını ve kazanının derecesinin arttığını fark eden M.B., dışarı çıkmak istedi. Banyo kapısında çıktığı esnada su kazanı bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle neye uğradıklarını şaşıran aile yaralı genci yerden kaldırarak 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan M.B.'nin vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sıcak su kazanı bomba gibi patladı

Boğazköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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