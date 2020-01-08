Sıcak su tahliye kanalına düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Sıcak su tahliye kanalına düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Malatya'da, şeker fabrikasının sıcak su tahliye kanalına düşen işçi yaralandı.

Sıcak su tahliye kanalına düşen işçi yaralandı, System.String[]

Malatya'da, şeker fabrikasının sıcak su tahliye kanalına düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesindeki bir şeker fabrikasında çalışan fabrika işçisi K.E, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 70 santimetre derinliğindeki sıcak su tahliyesi kanalına düştü.

Bacak kısmında yanıklar oluşan K.E, kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarak, arkadaşlarından yardım istedi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.E, ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Malatya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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