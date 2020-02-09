Sıcak susuz lavaboları açıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıcak susuz lavaboları açıyor - Son Dakika

Sıcak susuz lavaboları açıyor

6 saat önce

İnoksclean firması tarafından üretilen G-111 lavabo açıcı, tıkanıklığa sebep olan bütün organik maddeleri sıcak su olmaksızın temizliyor.

Sıcak susuz lavaboları açıyor, System.String[]

İnoksclean firması tarafından üretilen G-111 lavabo açıcı, tıkanıklığa sebep olan bütün organik maddeleri sıcak su olmaksızın temizliyor.


İnoksclean tarafından geliştirilen G-111 lavabo açıcı, mutfak ve tuvalet giderlerinde sıcak su olmaksızın tıkanıklığa sebep olan organik maddeleri temizliyor. Tıkanan giderleri kırıp dökmeden açmak isteyen vatandaşlar tarafından tercih edilen G-111 lavabo açıcıyı anlatan İnoksclean Genel Müdürü Ümit Varlık, ürün hakkında bilgi verdi. Varlık, "Bu ürünümüz lavabolardaki her türlü organik tıkanıklığı kolaylıkla açmaktadır. Soğuk su ile reaksiyon göstermektedir. Mesela evlerimizde sık sık mutfak lavabolarına makarna, çay, pirinç gibi ürünler dökülür. Bu bir süre sonra sistem içerisinde tıkanıklığa sebebiyet verir. Bu tıkanıklıklar geçmişte kostik dökerek açılıyordu. Bizim ürünümüzün kostikten en büyük farkı sudur. Kostik döküldüğünde sıcak su dökmeniz gerekmektedir. Bizim ürünümüzde sıcak suya ihtiyacımız yoktur. Kostik sıcak suyun soğuduğu noktada etkisini bitirmektedir. Bizim ürettiğimiz özel formül sayesinde bu malzemeyi direkt gidere döküyoruz ve arkasından suyu açıyoruz. Ancak giderden ürünü verecekseniz, gider açıcıdan sonra 6-7 dakika bekledikten sonra soğuk suyu veriyoruz. Sistem içinde organik olarak ne varsa parçalayarak açılmasını sağlar" dedi.


"Endüstriyel mutfaklarda, yemekhanelerde çok kullanılıyor" diyen Varlık, "Yağ tıkanıklıklarından tutun da her türlü organik malzemenin tıkanıklığını gideriyor. Aynı zamanda tuvaletlerde de kullanılmaktadır. Ucuz tuvalet kağıtları suda ayrışmıyor ve topak olarak sistemin tıkanmasına sebebiyet veriyor. Bizim bu ürünümüz sistemin içinde kalan tuvalet kağıdından tutun da çocuk bezine kadar ne varsa eritip tıkanıklığı açıyor. Ürün döküldükten sonra 4 saat boyunca etkisini göstermektedir. Bazen giderleri telle açarlar ama o telin çapı kadar yer açılır ve komple sistemi temizlemez. Bu gider açıcı ise sistemi komple açmaktadır" diye konuştu.


Ürünü satın almak isteyenler tikaligider.com ve inoksclean.com internet sitelerinden sipariş verebilirler. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım
İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 16:55:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıcak susuz lavaboları açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]