Son Dakika Haberleri: Sıcak ve güneşli hava besicileri sevindiriyor
Son Dakika Güncel Sıcak ve güneşli hava besicileri sevindiriyor

Sıcak ve güneşli hava besicileri sevindiriyor

7 saat önce

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, meralarda hayvanlarını otlatan besicilerin yüzünü güldürdü.

Sıcak ve güneşli hava besicileri sevindiriyor, System.String[]

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, meralarda hayvanlarını otlatan besicilerin yüzünü güldürdü.


Komşu birçok ilde kar yağarken, Muş'ta henüz kar yağmaması besicileri sevindiriyor. Havanın yağışsız ve güneşli geçmesiyle birlikte ovada ve meralarda hayvanlarını otlatmaya devam eden besiciler, samandan tasarruf ediyor. Besiciler, 2019 yılının kurak geçmesi nedeniyle ot, saman ve yem sıkıntısı yaşadıklarını ve bu yıl havanın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle meralarda hayvanlarını otlatabildiklerini, ottan ve samandan da büyük ölçüde tasarruf ettiklerini belirtti.


Sungu beldesinde oturan Bilal Oğuz, şu an Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde kar yağmasına rağmen Muş Ovası'na halen kar yağmadığını söyledi. Havaların halen sıcak ve güneşli geçmesi nedeniyle samandan tasarruf ettiklerini kaydeden Oğuz, "Samandan tasarruf ederek hayvanlarımızı meralarda otlatıyoruz. Bu yıl havalar sıcak ve güneşli geçtiği için ot ve samandan tasarruf etmek amacıyla büyük hayvanlarımızı meralarda otlatıyoruz" dedi.


250 küçükbaş hayvana baktığını belirten Haydar Sayhan ise henüz kar yağmadığını belirterek, "Hava güneşli ve sıcak olduğu için hayvanlarımızı dışarıda otlatıyoruz. Çevre illerin hemen hemen hepsinde kar yağdı, fakat buraya hala kar yağmadı. Bizim açımızdan büyük tasarruf ediyoruz. Hayvanlarımızı hala meralarda otlatabiliyoruz. Burada 250 küçükbaş hayvan otluyor. Eğer kar yağmış olsaydı, şu ana kadar 5 ton civarında bir saman tüketmiş olurduk. Bu açıdan biz çevre illere göre bu yıl daha şanslıyız" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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