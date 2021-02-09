Sıcak ve sel, 'Sevgililer Günü' çiçeklerinin fiyatını katladı

AKSARAY'da 15 kente toptan çiçek satan İsmail Baltacı, Akdeniz'de havaların sıcak olması ve Ege'de yaşanan sel nedeniyle '14 Şubat Sevgililer Günü' için satılacak çiçeklerin fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Baltacı, "Bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı 40- 45 gün önce çiçeklerin büyümesine neden oldu. Bu nedenle 14 Şubat öncesi seralarda çiçek çok az kaldı. Geçen yıl toptan 2 ile 2,5 TL'ye verdiğimiz gül, bu yıl 6,5 TL oldu" dedi.

'14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gözler çiçekçilere çevrildi. Ancak iklim şartları nedeniyle çiçek fiyatlarında artış olduğu gözlendi. Toptan çiçek satışı yapan İsmail Baltacı, çiçek fiyatlarının yükselmesinin Akdeniz Bölgesi'ndeki sıcaklık, Ege Bölgesi'nde sel olaylarının etkili olduğunu kaydetti. Daha önce tanesi 2- 3 TL'den toptan fiyata satılan kırmızı gülün bu yıl 6,5 TL'ye satıldığına dikkat çeken Baltacı, "Sevgililer Günü'nün yaklaşması nedeniyle siparişlerimiz yoğun ama çiçek fiyatları çok yükseldi. Bu yıl havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı çiçekler erken büyüdü. Erken kesim yaptığımız için şu an da gül bulamıyoruz. Piyasada da çiçek sıkıntısı var. Bu yüzden bu yıl fiyatlarımız yüksek olacak" dedi.

Türkiye genelinde çiçek ihracatının yüksek olduğunu ifade eden Baltacı, "İç piyasada da çiçek piyasası çok hareketli. Örneğin geçen yıl kasımpatı çiçeğinin demeti, toptan 3 ile 5 TL iken bu yıl 8- 9 TL oldu. Bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı 40- 45 gün önce çiçeklerin büyümesine neden oldu. Bundan dolayı14 Şubat öncesi seralarda çiçek çok az kaldı. Geçen yıl toptan 2 ile 3 TL'ye verdiğimiz gül, bu yıl 6,5 TL oldu. Bunun nedeni ise Mersin ve Antalya bölgelerinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ile Ege Bölgesi'nde seraları sel sularının vurmasıdır. Şu an da Türkiye genelinde gül sıkıntısı var. Çiçekçilerde ise 12 ile 15 TL arası satılacak" diye konuştu.

Sevgililer Günü nedeniyle taleplere yetişemediklerini ifade eden Baltacı, "Koli ile gelen güllerin burada kovalara dibine su doldurup servis araçlarımızla sevkiyatına başladık. Şu anda çiçekçilerden yoğun talep var. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Salgın nedeni ile 1 yıldır vatandaşlarımız yakınlarını göremiyor ve yakınlarına da gidemiyor. Bunun için online ve çiçekçilerimiz sayesinde evlerine teslim edilecek. Böyle sektöre bir güzellik oldu" dedi.