Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi 'Kar şerbeti' - Son Dakika
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Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi 'Kar şerbeti'

09.06.2022 15:27
Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi 'Kar şerbeti'

Ege Bölgesi'nin kavurucu yaz sıcaklarında halk pazarının kurulduğu günlerde satışı yapılan 'kar şerbeti' vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ege Bölgesi'nin kavurucu yaz sıcaklarında halk pazarının kurulduğu günlerde satışı yapılan 'kar şerbeti' vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Perşembe günler kurulan halk pazarında kar şerbeti tezgahı açan vatandaş satışlardan memnun. Bardağı 5 liradan satılan kar şerbetine sıcak havadan bunalan vatandaşlar tezgahta hem nefesleniyor, hem de seriliyor.

Menteşe halk pazarında kar şerbeti satan Süleyman Çırpı, kar şerbetinin Osmanlı döneminde tüketilen en fazla içecekler arasında yer aldığını belirterek, "Bu kar doğal kar. Kışın yenilen kar bu. Genelde bu bölgede Aydın Bozdoğan, Çine Madran'da, Muğla Köyceğiz Sandras, Fethiye ve ana merkezi Denizli'dir. Bu bölgelerde yağmaz ise Denizli'de yıllardır yağıyor. Kışın ilk yağan kar değil, daha sonraki dönemlerdeki ikinci, üçüncü yağışlarda kuyulara basılıyor. Kuyuların bazıları ev temeli gibi taş duvarla örülmüş 5-10 metre derindedir, bazı yerlerde ise güneş görmeyen rüzgar almayan vadilere hacim olarak büyük bir kitle. Ürünü ne kadar çok derine gömersek erime o kadar az olur. Biriktirilen kar branda ile kapatılıyor. Yaz mevsimlerinde çıkartılıp vatandaşa sunuluyor. Bu kültür Osmanlılardan gelen bir kültür. Osmanlı döneminde tüketilen en çok ürün, özellikle yaz aylarında hem serin hem tatlı niyetine yeniliyor. Normalde bunun adı kar şerbeti, ama buralarda kar helvası adı veriliyor. Şerbetlerimizin hepsi el yapımıdır. Vişne, karaduttan yapılıyor. Bire bir şeker ile meyvesi arındırılmış reçel suyu yoğunluğundadır. Kar şerbetinin barağı şu anda 5 liraya satılıyor" dedi.

(Aykut Kurt/İHA)

Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi 'Kar şerbeti'
Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi 'Kar şerbeti'

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi 'Kar şerbeti' - Son Dakika

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