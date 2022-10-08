Yemek yetiştirmek için hız yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Yemek yetiştirmek için hız yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

08.10.2022 16:13

Yemek yetiştirmek için hız yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı Viraja hızlı girince kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde sıcak yemek yetiştirmek için viraja geldiğinde hızını kesmeyen kurye, ıslak zeminde motosikletinin kayması neticesinde düşerek yaralandı.

Yemek yetiştirmek için hız yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Viraja hızlı girince kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde sıcak yemek yetiştirmek için viraja geldiğinde hızını kesmeyen kurye, ıslak zeminde motosikletinin kayması neticesinde düşerek yaralandı.

Olay, Derince İlçesi Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye olarak çalışan 30 yaşındaki K.Ç., lokantadan aldığı paketi 07 HZL 12 plakalı motosiklete binerek teslimat adresine gitmek üzere yola koyuldu. Paketi soğutmadan götürmek isteyen kurye, yağmurlu havada viraja hızlı girince motosiklet kaydı. Kayan motosikletten savrulan kurye yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yerde yatan yaralı kuryeye ilk müdahalesini yaptı. Ardından sedye ile ambulansa alınan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yemeği soğumadan yetiştirmek için canını ortaya koyan kuryenin, vücudunda sıyrıklar olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yemek yetiştirmek için hız yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemek yetiştirmek için hız yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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