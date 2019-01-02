Son Dakika Haberleri: Sıcak Yuvalarına 1 Hafta Sonra Girecekler

Sıcak Yuvalarına 1 Hafta Sonra Girecekler

47 dakika önce

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinde öğretmenlik yapan Ayça Burcu Ökmen'in ortaya çıkardığı aile dramı sonrasında yapımına başlanan ev, tamamlanmak üzere.

Sıcak Yuvalarına 1 Hafta Sonra Girecekler, System.String[]
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez mahallesinde öğretmenlik yapan Ayça Burcu Ökmen'in ortaya çıkardığı aile dramı sonrasında yapımına başlanan ev, tamamlanmak üzere.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde 9 yaşındaki Necati Özden'in okula beslenmesiz gitmesi üzerine öğrencisine 'Neden beslenme çantan yok' diyen Ayça Burcu Ökmen, öğrencisinin evine gittiğinde 4 kişilik ailenin dramı ile karşılaştı. Öğrencisinin görme engelli annesi, babası ve kardeşiyle tek göz odada yaşamını sürdürdüğünü gören Ökmen, bunun üzerine harekete geçerek 'Necati için bir taşta sen koy' kampanyası başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle aile için yapımına başlanan evin bitmesine az kaldı.

Her gün eve gelerek ustalarla beraber çalışan Necati Özden'in babası Yaşar Özden, "Evimiz bitmek üzere. İşleri tamamlıyoruz. 1 hafta içerisinde evimize gireceğiz. Çocuklarımızla burada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayacağız. Allah herkesten razı olsun. Özellikle Ayça hocamıza teşekkür ederim. Çocuklarımda heyecanlılar. Çocuklar evimiz olduğu için seviniyorlar. Bizde heyecanlıyız" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Kepez, Talas, Kayseri, Güncel
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